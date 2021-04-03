Улан-удэнка продавала несуществующие морепродукты

Аферистка обманула несколько человек из других городов



Полицейские Бурятии выявили интернет-мошенницу.



Установлено, что от действий 25-летней неработающей улан-удэнки пострадали четыре человека из других субъектов Российской Федерации. Полицейскими произведено её задержание.



Девушка рассказала правоохранителям, что размещала объявления о продаже морепродуктов в социальных сетях, а обратившимся к ней людям утверждала, что на днях планирует приехать в их регион и может привезти заказ. Фактически после перевода денег девушка прекращала переписку с покупателем, а полученные средства использовала по собственному усмотрению.



Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 15 тысяч рублей.



За мошенничество возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.



Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



В ходе дознания подозреваемая возместила причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

