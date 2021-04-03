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Улан-удэнка продавала несуществующие морепродукты

Улан-удэнка продавала несуществующие морепродукты
Общество,  Фото:pixabay.com
Аферистка обманула несколько человек из других городов

Полицейские Бурятии выявили интернет-мошенницу.

Установлено, что от действий 25-летней неработающей улан-удэнки пострадали четыре человека из других субъектов Российской Федерации. Полицейскими произведено её задержание.

Девушка рассказала правоохранителям, что размещала объявления о продаже морепродуктов в социальных сетях, а обратившимся к ней людям утверждала, что на днях планирует приехать в их регион и может привезти заказ. Фактически после перевода денег девушка прекращала переписку с покупателем, а полученные средства использовала по собственному усмотрению.

Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 15 тысяч рублей.

За мошенничество возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе дознания подозреваемая возместила причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
мошенничество
 
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