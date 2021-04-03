Аферистка обманула несколько человек из других городов
Полицейские Бурятии выявили интернет-мошенницу.
Установлено, что от действий 25-летней неработающей улан-удэнки пострадали четыре человека из других субъектов Российской Федерации. Полицейскими произведено её задержание.
Девушка рассказала правоохранителям, что размещала объявления о продаже морепродуктов в социальных сетях, а обратившимся к ней людям утверждала, что на днях планирует приехать в их регион и может привезти заказ. Фактически после перевода денег девушка прекращала переписку с покупателем, а полученные средства использовала по собственному усмотрению.
Общий ущерб от противоправной деятельности составил около 15 тысяч рублей.
За мошенничество возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство.
Подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе дознания подозреваемая возместила причинённый ущерб, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнка продавала несуществующие морепродукты
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина пробрался в дом, отжав стеклопакет
История беженцев из Северной Кореи окончилась благополучно
Ход работ проверил Кайрат Турсунбеков
Из них пятеро детей
Общее число случаев заражения превышает 36 тысяч
«Чива» с трудом прошли в полуфинал шоу
Возбуждено уголовное дело
Осадки вызовет атмосферный фронт
Возбуждено административное дело
Нелегальный доход от азартных игр превысил 2 млн рублей
В республике прошли очередные учения
Профилактическая акция прошла в Селенгинском районе
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о современных детских писателях Бурятии, познакомили подростков с их творчеством
Полностью вакцинированы 45 тысяч человек
Конкурс «Экомузейный эрудит-2021» пройдёт в форме квест-игры