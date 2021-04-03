В Бурятии задержали домушника

Мужчина пробрался в дом, отжав стеклопакет



В полицию Заиграевского района Бурятии поступило заявление от жительницы одного из СНТ. Она сообщила, что неизвестный, отжав стеклопакет, проник в её дом, откуда украл 10 тысяч рублей и другое имущество. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.



Сотрудниками уголовного розыска задержан 31-летний мужчина, который признался правоохранителям в совершении кражи.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

