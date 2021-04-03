За месяц в роддоме Улан-Удэ родилось 443 ребёнка

Самый тяжёлый малыш весил почти пять килограммов



За март в Городском перинатальном центре Улан-Удэ прошло 441 родов. На свет появилось 443 ребёнка – 222 мальчика и 221 девочка. Родилось 2 двойняшек.



Самым тяжёлым ребёнком был малыш весом 4998 граммов. Самый маловесный ребёнок появился на свет с весом 1130 граммов, сообщили на странице роддома в соцсети.

