Самый тяжёлый малыш весил почти пять килограммов
За март в Городском перинатальном центре Улан-Удэ прошло 441 родов. На свет появилось 443 ребёнка – 222 мальчика и 221 девочка. Родилось 2 двойняшек.
Самым тяжёлым ребёнком был малыш весом 4998 граммов. Самый маловесный ребёнок появился на свет с весом 1130 граммов, сообщили на странице роддома в соцсети.
За месяц в роддоме Улан-Удэ родилось 443 ребёнка
Общество, Фото:
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