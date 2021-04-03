Работы по реконструкции трёх мостов на трассе «Байкал» идут по графику

Ход работ проверил Кайрат Турсунбеков



Работы по реконструкции трёх мостовых сооружений на трассе Р-258 «Байкал» идут строго по графику, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



В завершение поездки по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам начальник управления строительства автомобильных дорог Росавтодора Кайрат Турсунбеков проверил техническую готовность объектов в Иркутской области и Бурятии, которые в 2021 году вошли в национальный проект «Безопасные качественные дороги».



Кайрат Турсунбеков вместе с руководителем ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Радиком Фаразутдиновым проинспектировал ход работ по реконструкции моста через реку Малая Похабиха, расположенном в городе Слюдянка Иркутской области. Так как этот город расположен на берегу Байкала и пользуется большой популярностью среди туристов, приведение к нормативу указанного моста – проект высокой социальной значимости. Прежнее сооружение не справлялось с возросшими нагрузками, поэтому мостовики демонтировали его и возводят новое сооружение, технические параметры которого будут соответствовать всем современным требованиям.



Так, завершено устройство фундаментной части и опор моста, монтаж балок пролётного строения и начата укладка переходных плит. Мост расположен в городской черте, поэтому для удобства и безопасности пешеходов здесь предусмотрено обустройство тротуаров. Работы идут по графику, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.



Затем Кайрат Турсунбеков ознакомился с ходом работ по реконструкции моста через реку Переемная, расположенного в Кабанском районе Бурятии. Здесь ведётся строительство временного моста, который необходим для обеспечения бесперебойного движения по федеральной трассе. Грузоподъёмность и габариты сооружения не соответствуют современным требованиям, однако к 2023 году – таков срок окончания работ – эти проблемы будут решены за счёт строительства нового моста.



В новом дорожно-строительном сезоне стартуют работы по реконструкции путепровода над Транссибом на 334-м км трассы «Байкал». Проектом предусмотрено строительство рядом с существующим путепроводом нового сооружения длиной около 2 км вместе с автоподходами. Работы рассчитаны до 2022 года.



После инспектирования объектов Кайрат Турсунбеков провёл совещание с министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александром Гоге. Участники обсудили ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе.



В 2020 году в Бурятии работы выполнены на 70 объектах общей протяжённостью 132 км. В нормативное состояние приведено 90 км региональных трасс и 42 км автодорог местного значения.



Завершена контрактация объектов 2021 года, в рамках нацпроекта работы запланированы на 56 участках, в нормативное состояние приведут 107 км дорожной сети. Специалисты подрядных организаций обновят 64 км региональных трасс и 43 км дорог, входящих в улично-дорожную сеть Улан-Удэнской агломерации. В Улан-Удэ отремонтируют участки улиц Чертенкова, Юного Коммунара, Н. Петрова, Добролюбова, Королёва, Камова, Амагаева, Комсомольской, Ботанической, Бабушкина и других. Также продолжится строительство «третьего» моста через реку Уда.

