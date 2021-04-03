В Иркутской области клещи уже покусали 12 человек

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из них пятеро детей



В Иркутской области начался сезон активности клещей. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» организован мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.



В Иркутской области с 29 марта за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 12 человек, в том числе 5 детей. Укусы отмечены в Иркутском районе (Мельничная падь, Байкальский тракт, Голоустнинский тракт), в Усольском районе. Исследовано 8 клещей, 1 заражён анаплазмами.



В области продолжается прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита, за январь-февраль 2021 года привито 3853 человека.



В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.



В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.



В случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

