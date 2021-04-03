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В Иркутской области клещи уже покусали 12 человек

В Иркутской области клещи уже покусали 12 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из них пятеро детей

В Иркутской области начался сезон активности клещей. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» организован мониторинг за инфекциями, передающимися клещами.

В Иркутской области с 29 марта за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратилось 12 человек, в том числе 5 детей. Укусы отмечены в Иркутском районе (Мельничная падь, Байкальский тракт, Голоустнинский тракт), в Усольском районе. Исследовано 8 клещей, 1 заражён анаплазмами.

В области продолжается прививочная кампания против вирусного клещевого энцефалита, за январь-февраль 2021 года привито 3853 человека.

В соответствии с санитарными правилами прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

В целях профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию, сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. 
Иркутская область клещи
 
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