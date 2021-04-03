Возбуждено уголовное дело
Днём 2 апреля в одном из цехов Иркутского хладокомбината, расположенного по улице Медведева в городе Иркутске, произошла незначительная утечка аммиака. В результате аварии пострадали рабочие. Авария ликвидирована, угрозы населению нет.
После поступления сообщения на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».
- В настоящее время следователи производят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев аварии, производятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутске из-за утечки аммиака пострадали рабочие
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