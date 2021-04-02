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В Бурятии предпочитают смотреть российские комедии

В Бурятии предпочитают смотреть российские комедии
Общество,  Фото:скриншот
Более половины жителей Бурятии (53%) предпочитают смотреть сериалы

Самыми популярными комедийными фильмами в республике стали российские комедии. К таким выводам пришли аналитики МегаФона, изучив данные собственного сервиса МегаФон ТВ. Причем более половины жителей Бурятии (53%) предпочитают смотреть сериалы, а комедии в рейтинге просмотров занимают первое место - на их долю приходится 26% от всего контента.

Лидером просмотров стал не теряющий популярность ситком «Ивановы-Ивановы»*. Серебро досталось спортивному сериалу «Дылды»* с Павлом Деревянко в главной роли, а на третьем – комедия с элементами драмы «257 причин чтобы жить»**. Четвёртое и пятое места достались многосерийкам «Гранд»** и «Фитнес» **.

Среди полнометражных фильмов на МегаФон ТВ любители комедии также отдали предпочтение отечественным работам. На первом месте - фильм «Непосредственно Каха»**, молодёжная комедия с кавказским колоритом. Вторым по популярности стал фильм «Обратная связь»**, очередная работа режиссёра Алексея Нужного и «Квартета И». Третье место у комедийной мелодрамы «Глубже!»**, а на четвертом и пятом – отечественные ленты «Последний богатырь»** и «Настоящее будущее»**.

- Мы постоянно обновляем видеоконтент онлайн-сервиса и добавляем новинки отечественного и мирового кинопроката, поэтому зрительский интерес к МегаФон ТВ только растёт, - отмечает Виталий Тен, директор Бурятского отделения МегаФона. - В прошлом году абонентов нашего сервиса в Бурятии стало больше на 24%, и тенденция роста сохраняется. При этом наши абоненты не платят за потребляемый при просмотре видеотрафик, а также получают бесплатный доступ к целым пакетам телеканалов, фильмов и сериалов на ряде тарифов #БезПереплат».


*Доступен в сервисе more.tv
** Доступен в сервисе START
фильм МегаФон
 
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