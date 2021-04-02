Ожидается усиление ветра и снег
По данным синоптиков, 3 апреля утром и днём местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15-17 м/с, мокрый снег и снег.
- Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Возможно налипание мокрого снега, их обледенение и обрыв. Если вы увидели подобное - сообщите администрации населённого пункта о месте обрыва, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Людям рекомендуют отказаться от выхода на маршруты, пролегающие в горной местности.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии местами будет снежно.
В субботу в Иркутской области испортится погода
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Полностью вакцинированы 45 тысяч человек
Конкурс «Экомузейный эрудит-2021» пройдёт в форме квест-игры
Более половины жителей Бурятии (53%) предпочитают смотреть сериалы
Ожидается усиление ветра и снег
Многоквартирные дома планируется построить в микрорайоне Новый Зелёный
Многоквартирный дом на Буйко неожиданно для жильцов признали подлежащим сносу
Мероприятие провели в Кяхтинском районе
Всего в регионе более 41,2 тысяч случаев
Солбон Лыгденов шутит, что «решил тряхнуть стариной и жирком»
Мать школьника пожаловалась сразу на прямую линию президента России
Школу временно закрыли из-за проблемы с дровами
Бурятию представляют 16 спортсменов
Была смоделирована ситуация современного рынка труда
Некоторые владельцы домов из ЖК «Европа» оказались злостными неплательщиками
Улан-удэнец участвует в телешоу «Музыкальная интуиция»