 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 апреля

01 апреля

Популярное

В субботу в Иркутской области испортится погода

В субботу в Иркутской области испортится погода
Общество,  Фото:pixabay.com
Ожидается усиление ветра и снег

По данным синоптиков, 3 апреля утром и днём местами в западных и северных районах Иркутской области ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 15-17 м/с, мокрый снег и снег.

- Обращайте внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Возможно налипание мокрого снега, их обледенение и обрыв. Если вы увидели подобное - сообщите администрации населённого пункта о месте обрыва, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Людям рекомендуют отказаться от выхода на маршруты, пролегающие в горной местности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные в Бурятии местами будет снежно.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье поступило ещё 13 тысяч доз вакцины от COVID-19
В Забайкалье поступило ещё 13 тысяч доз вакцины от COVID-19
Общество, 02.04.2021
Полностью вакцинированы 45 тысяч человек
Школьники Улан-Удэ смогут поучаствовать в экологическом конкурсе
Школьники Улан-Удэ смогут поучаствовать в экологическом конкурсе
Общество, 02.04.2021
Конкурс «Экомузейный эрудит-2021» пройдёт в форме квест-игры
В Бурятии предпочитают смотреть российские комедии
В Бурятии предпочитают смотреть российские комедии
Общество, 02.04.2021
Более половины жителей Бурятии (53%) предпочитают смотреть сериалы
В субботу в Иркутской области испортится погода
В субботу в Иркутской области испортится погода
Общество, 02.04.2021
Ожидается усиление ветра и снег
В Улан-Удэ построят 247 квартир для расселения из аварийного жилья
В Улан-Удэ построят 247 квартир для расселения из аварийного жилья
Общество, 02.04.2021
Многоквартирные дома планируется построить в микрорайоне Новый Зелёный
В Улан-Удэ жильцов пятиэтажки ссылают на окраину города
В Улан-Удэ жильцов пятиэтажки ссылают на окраину города
Общество, 02.04.2021
Многоквартирный дом на Буйко неожиданно для жильцов признали подлежащим сносу
В Бурятии на операции «Скорость» поймали четырёх лихачей
В Бурятии на операции «Скорость» поймали четырёх лихачей
Общество, 02.04.2021
Мероприятие провели в Кяхтинском районе
В Забайкалье ещё 53 человека заболели коронавирусом
В Забайкалье ещё 53 человека заболели коронавирусом
Общество, 02.04.2021
Всего в регионе более 41,2 тысяч случаев
Бурятский режиссёр станцевал брейк-данс
Бурятский режиссёр станцевал брейк-данс
Общество, 02.04.2021
Солбон Лыгденов шутит, что «решил тряхнуть стариной и жирком»
В Улан-Удэ школу обвинили во взимании платы за подогрев еды
В Улан-Удэ школу обвинили во взимании платы за подогрев еды
Общество, 02.04.2021
Мать школьника пожаловалась сразу на прямую линию президента России
В Бурятии школу закрывают на 60 суток
В Бурятии школу закрывают на 60 суток
Общество, 02.04.2021
Школу временно закрыли из-за проблемы с дровами
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по боксу
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по боксу
Общество, 02.04.2021
Бурятию представляют 16 спортсменов
В Улан-Удэ осуждённых научили проходить собеседования
В Улан-Удэ осуждённых научили проходить собеседования
Общество, 02.04.2021
Была смоделирована ситуация современного рынка труда
В Улан-Удэ владельцы элитного жилья не платят по счетам
В Улан-Удэ владельцы элитного жилья не платят по счетам
Общество, 02.04.2021
Некоторые владельцы домов из ЖК «Европа» оказались злостными неплательщиками
«Будущий чиновник» из Улан-Удэ спел в шоу ТНТ
«Будущий чиновник» из Улан-Удэ спел в шоу ТНТ
Общество, 02.04.2021
Улан-удэнец участвует в телешоу «Музыкальная интуиция»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^