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В Бурятии на операции «Скорость» поймали четырёх лихачей

В Бурятии на операции «Скорость» поймали четырёх лихачей
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мероприятие провели в Кяхтинском районе

В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Скорость». За соблюдением скорости движения автомобилей следил мобильный комплекс фото-фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили МВД по Бурятии.

29 марта автоинспекторы выявили четыре факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями о необходимости выбора безопасной скорости движения.

С начала года на территории Кяхтинского района выявлено 75 фактов превышения скоростного режима.
ГИБДД водители
 
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