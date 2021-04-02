Мероприятие провели в Кяхтинском районе
В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Скорость». За соблюдением скорости движения автомобилей следил мобильный комплекс фото-фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили МВД по Бурятии.
29 марта автоинспекторы выявили четыре факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями о необходимости выбора безопасной скорости движения.
С начала года на территории Кяхтинского района выявлено 75 фактов превышения скоростного режима.
В Бурятии на операции «Скорость» поймали четырёх лихачей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школу временно закрыли из-за проблемы с дровами
Бурятию представляют 16 спортсменов
Была смоделирована ситуация современного рынка труда
Некоторые владельцы домов из ЖК «Европа» оказались злостными неплательщиками
Улан-удэнец участвует в телешоу «Музыкальная интуиция»
Некоторые бездомные собаки обрели новых хозяев
При этом будет тепло
Оросительная система гарантирует получение урожая овощей даже в самый засушливый период
Мария Синюшкина много лет проработала учителем математики и физики
Верующие задались вопросом, почему крыша Согчен дугана оранжевая, а не жёлтая
Система «112» готовится ко вводу в постоянную эксплуатацию
Жители Забайкальского края принимают с помощью ложек и вилок цифровое ТВ
Постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин
Женщина, у которой начались преждевременные роды, попала в пробку
Мужская команда Бурятии стала лучшей