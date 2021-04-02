В Бурятии на операции «Скорость» поймали четырёх лихачей

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Мероприятие провели в Кяхтинском районе



В Кяхтинском районе Бурятии сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Скорость». За соблюдением скорости движения автомобилей следил мобильный комплекс фото-фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили МВД по Бурятии.



29 марта автоинспекторы выявили четыре факта превышения скорости. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.9 КоАП. Кроме того, сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с водителями о необходимости выбора безопасной скорости движения.



С начала года на территории Кяхтинского района выявлено 75 фактов превышения скоростного режима.

