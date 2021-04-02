Всего в регионе более 41,2 тысяч случаев
За сутки обнаружили 53 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 206 человек.
За последние сутки 78 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39 703 человека.
Опасная болезнь унесла жизни 797 забайкальцев. За последние сутки умерших от коронавируса нет.
В моногоспиталях региона 62 человека находятся в тяжёлом состоянии, 19 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по данным на утро 2 апреля общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 36 144. Суточный прирост составил 48 человек.
В Забайкалье ещё 53 человека заболели коронавирусом
Общество, Фото:
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