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Бурятский режиссёр станцевал брейк-данс

Бурятский режиссёр станцевал брейк-данс
Общество,  Фото:страница Солбона Лыгденова
Солбон Лыгденов шутит, что «решил тряхнуть стариной и жирком»

Бурятский режиссёр Солбон Лыгденов станцевал брейк-данс в переходе на ЛВРЗ. Правда, короткий ролик с танцем обрывается в конце. На вопрос пользователя, почему же видео так резко заканчивается, режиссёр ответил, что дальнейшее можно будет увидеть в клипе.

- Эх! Решил тряхнуть стариной и жирком своим!!! Даёшь ЗОЖ и брейк-данс форэва!!! Весеннее обострение! С кем не бывает, - шутливо отмечает Лыгденов.

Также он опубликовал в своём аккаунте фотографии, на которых демонстрирует движения из уличного танца.


Как сообщал «Байкал-Daily», Солбон Лыгденов недавно представил свой новый фильм под названием «Булаг-2. К новой жизни». Лента стала продолжением мистической драмы «Булаг – святой источник», который вышел на экраны ещё в 2013 году.

Материал по другой его ленте – масштабной кинокартине «321-я Сибирская» - отснят. Но из-за коронавируса и других факторов работа над фильм ещё не завершена. /news/16/403255/

- В последнее время, из-за того, что долго картина не выходит, стали распространяться слухи, что кино ваще не снято. Кино наше есть и будет!!! Просто из-за того, что пандемия, всемирный кризис кругом, всё встало, и сроки выхода непонятны нам самим, - объяснил в конце 2020 года режиссёр.

Фильм «321-я Сибирская» посвящён 321-й стрелковой дивизии, сформированной в 1942 году из жителей Читинской области, Бурят-Монгольской и Якутской АССР. Бойцы дивизии героически проявили себя в битве под Сталинградом.


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