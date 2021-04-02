В Улан-Удэ школу обвинили во взимании платы за подогрев еды

К административной ответственности привлечена завпроизводством столовой, которую оштрафовали на тысячу рублей и директор школы, который получил предупреждение.





- Роспотребнадзор не может каждый день находиться в образовательной организации. Поэтому родителям тоже нужно активно включаться в контроль за качеством питания. Именно для этого и предусмотрен родительский контроль, который может быть в помощь контрольно-надзорному органу и общественным организациям – это поможет следить, как и чем кормят детей. Для родителей разработаны рекомендации – куда прийти, на что посмотреть, на что обратить внимание и с чем сравнить, - прокомментировала Наталья Сандакова.





Ранее на прямую линию президента России поступило обращение от жительницы Улан-Удэ, которая пожаловалась на качество питания в школе № 50. Женщина сообщила, что в данной школе обучается её ребенок. Основная претензия была к работе столовой учебного заведения, сообщили в пресс-службе ОНФ в Бурятии.По словам матери школьника, блюда и напитки во время школьного обеда подавались низкой температуры, а за подогрев пищи работники столовой взимали дополнительную плату с учащихся.Активисты Народного фронта совместно с комитетом по образованию, представителем минобрнауки и Роспотребнадзором провели рейд в данной школе. Специалисты Роспотребнадзора на месте взяли пробы горячих обедов, подаваемых детям в данной школе, для проведения экспертизы. Были изучены состав меню, качество продуктов, сроки и условия их хранения.Во время рейда сотрудники школы рассказали, что в учебном заведении отсутствуют необходимые площади для размещения полноценной столовой. Поэтому приём пищи организован в актовом зале. По поводу подачи холодных блюд сотрудники столовой пояснили, что накрывают стол за 10-15 минут до прихода детей и возможно, по этой причине блюда успевают немного остывать.Также сотрудники столовой заверили, что никакой платы за подогрев пищи с учащихся не берут.- В результате проведённой Роспотребнадзором экспертизы нарушения в организации горячего питания в школе №50 были подтверждены. Установлено, что на пищеблоке школы отсутствовала локальная вытяжная система над жарочным шкафом, в туалете для персонала стены и потолок были поражены плесенью, внутренняя отделка обеденного зала не позволяла проводить влажную уборку, не соблюдались условия хранения суточных проб, при измерении температуры горячего блюда установлено отклонение от нормы, - сообщили в ОНФ.Сопредседатель регионального штаба ОНФ Наталья Сандакова отметила, что проверка показала несколько факторов, на которые необходимо обратить внимание, как руководству школы, так и самим родителям.