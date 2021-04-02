Пятерых забайкальцев осудили за подпольное казино

Нелегальный доход от азартных игр превысил 2 млн рублей



Пять жителей города Краснокаменска обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».



Суд установил, что в 2017 году два местных жителя вступили между собой в преступный сговор, направленный на организацию незаконной игорной деятельности на территории Краснокаменска. Для этого они приобрели не менее пяти игровых автоматов, которые установили в арендованном ими помещении, и привлекли в качестве администраторов трёх знакомых женщин.



Для обеспечения конспирации вход в игровой зал был оборудован открываемой изнутри дверью, а также установлена система видеонаблюдения по периметру.



Преступная деятельность группы пресечена в сентябре 2019 года оперативными сотрудниками полиции, игорное оборудование изъято и в последующем обращено в доход государства.



Сумма незаконно извлечённого дохода превысила 2 млн рублей.



- Суд признал всех участников группы виновными и назначил имеющему судимость организатору наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года и 6 месяцев до 2 лет и 6 месяцев условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Приговор суда не вступил в законную силу.

