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Пятерых забайкальцев осудили за подпольное казино

Пятерых забайкальцев осудили за подпольное казино
Общество,  Фото:pixabay.com.
Нелегальный доход от азартных игр превысил 2 млн рублей

Пять жителей города Краснокаменска обвиняются по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Суд установил, что в 2017 году два местных жителя вступили между собой в преступный сговор, направленный на организацию незаконной игорной деятельности на территории Краснокаменска. Для этого они приобрели не менее пяти игровых автоматов, которые установили в арендованном ими помещении, и привлекли в качестве администраторов трёх знакомых женщин.

Для обеспечения конспирации вход в игровой зал был оборудован открываемой изнутри дверью, а также установлена система видеонаблюдения по периметру.

Преступная деятельность группы пресечена в сентябре 2019 года оперативными сотрудниками полиции, игорное оборудование изъято и в последующем обращено в доход государства.

Сумма незаконно извлечённого дохода превысила 2 млн рублей.

- Суд признал всех участников группы виновными и назначил имеющему судимость организатору наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Остальным подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года и 6 месяцев до 2 лет и 6 месяцев условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор суда не вступил в законную силу.
суд приговор Забайкальский край
 
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