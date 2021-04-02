Школу временно закрыли из-за проблемы с дровами
30 марта Баунтовский районный суд приостановил деятельность Уакитской средней школы на 60 суток.
- Причиной для приостановления образовательного учреждения послужило повторное невыполнение предписания органа, осуществляющего пожарный надзор, - сообщили в суде.
В марте 2020 года инспектора пожнадзора провёл внеплановую проверку в школе. Был выявлен факт нарушения требований пожарной безопасности. Между зданием школы и котельной складировались дрова. В случае, если трава будет сухая, а погода ветреная, может случиться пожар, сделал вывод проверяющий.
В адрес школы было выдано предписание об устранении в срок до 2 ноября 2020 года нарушений. Однако в данный срок предписание не было выполнено. В декабре мировой судья привлёк школу к административной ответственности, назначив минимальный размер штрафа - 90 тысяч рублей.
Затем учреждению вновь выдали предписание о запрете размещения дров между зданием школы и котельной, установлен срок до 25 февраля 2021 года. Однако требования снова были проигнорированы.
В судебном заседании представитель школы участия не принимал, направив в адрес суда заявление. В нём он указал, что нарушения, указанные в предписании, не устранены, но в настоящее время ведутся работы по перемещению дров на безопасное расстояние от школы.
Действия Уакитской средней школы суд квалифицировал как повторное совершение административного правонарушения. Суд назначил школе административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 60 суток.
Постановление суда пока не вступило в законную силу.
В Бурятии школу закрывают на 60 суток
Общество, Фото:
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