В республике прошли очередные учения
Танкисты танкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на полигоне «Бурдуны» провели стрельбы на большие дальности из пушки танка Т-72Б штатными выстрелами по появляющимся и движущимся целям. Тактические учения проводились в Бурятии.
Военные стреляли дальние расстояния - до 8 тысяч метров. Сложность заключалась в выполнении стрельб с закрытой огневой позиции по ненаблюдаемой цели. Обычно стрельба из танка ведётся прямой или полупрямой наводкой, когда наводчик и командир танка могут наблюдать цель.
Стрельба велась по целям, имитирующим танк, атакующую группу пехоты, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт.
На начальном этапе подготовки с экипажами танков был проведён цикл теоретических занятий и тренировок в современных учебных классах с экипажными динамическими тренажёрами танков, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии танкисты стреляли на дальние расстояния
Общество, Фото:
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