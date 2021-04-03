В Бурятии снежная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Осадки вызовет атмосферный фронт



По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по северной половине республики смещение малоактивного атмосферного фронта вызовет местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада, по остальной территории преимущественно без осадков. Ветер переменный 5-10, по северной половине местами до 14-16 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +9,+14, местами от 0 до +5.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +10,+12.

