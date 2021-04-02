В Бурятии дети поблагодарили пешеходов

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Профилактическая акция прошла в Селенгинском районе



В Селенгинском районе Бурятии активисты отряда ЮИД Гусиноозерской гимназии и сотрудники ГИБДД привлекли внимание пешеходов к вопросу собственной безопасности. Профилактическое мероприятие поддержали представители Общественного совета районного отдела полиции.



Акция прошла на участках дорог, где горожане чаще всего нарушают правила дорожного движения. К пешеходам, переходящим дорогу в установленных местах, активисты отряда ЮИД обращались с фразой «Спасибо, что не нарушаете!».



Активисты также поблагодарили водителей автомбилей за пропуск пешеходов на пешеходных переходах и соблюдение правил при перевозке несовершеннолетних пассажиров.



Всем участникам профилактической акции были вручены тематические листовки, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

