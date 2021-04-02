Бурятию представляют 16 спортсменов
31 марта в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет. Будут разыграны медали в десяти весовых категориях, сообщили в минспорта Бурятии.
За медали боксируют сильнейшие спортсмены Бурятии, Забайкальского края, Магаданской области, (Саха) Якутии, Приморского и Хабаровского краев.
Бурятию на турнире представляют 16 спортсменов.
В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по боксу
Общество, Фото:
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