В Улан-Удэ проходит первенство ДФО по боксу

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Бурятию представляют 16 спортсменов



31 марта в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ стартовало первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет. Будут разыграны медали в десяти весовых категориях, сообщили в минспорта Бурятии.



За медали боксируют сильнейшие спортсмены Бурятии, Забайкальского края, Магаданской области, (Саха) Якутии, Приморского и Хабаровского краев.



Бурятию на турнире представляют 16 спортсменов.





