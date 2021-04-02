Полностью вакцинированы 45 тысяч человек
В Забайкальском крае продолжается поставка доз вакцины от коронавируса. Сегодня приняли партию из более 13 тысяч доз инъекции от COVID-19.
- Мы получили новую поставку – 13 200 доз вакцины от коронавируса. В этом месяце мы получим ещё более 29 тысяч доз инъекции. Всю вакцину распределяют в прививочные пункты. За весь период вакцинации в регион поступило 77362 дозы инъекции, - сообщила заместитель председателя правительства Забайкалья Инна Щеглова.
В крае на сегодняшний день работает 62 пункта вакцинации: 57 стационарных и пять передвижных. Иммунитет от коронавируса подучили уже более 58 тысяч забайкальцев, из них более 45 тысяч человек ввели два компонента инъекции (полностью вакцинированы), сообщили в пресс-службе краевого правительства.
В Забайкалье поступило ещё 13 тысяч доз вакцины от COVID-19
Общество, Фото:
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