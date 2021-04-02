В Улан-Удэ владельцы элитного жилья не платят по счетам

Некоторые владельцы домов из ЖК «Европа» оказались злостными неплательщиками



Девять владельцев элитных домов из ЖК «Европа», который находится на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ, задолжали за тепло 1,7 млн рублей.



- Жилищный комплекс «Европа» находится в экологически благоприятном месте Улан-Удэ. Дорогие, роскошные коттеджи в нём принадлежат очень состоятельным гражданам. Получая в полной мере все коммунальные услуги, некоторые владельцы систематически нарушают свои обязанности по своевременной оплате этих услуг. Девять владельцев недвижимости в жилом комплексе накопили долг за тепловую энергию в размере 1,7 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.



В компании заявили, что должников неоднократно предупреждали об имеющейся задолженности. В итоге были поданы иски о взыскании задолженностей в суд. По некоторым из них уже имеются решения – должникам придётся заплатить по счетам.



Задолженности, имеющиеся у злостных неплательщиков, проживающих в жилищном комплексе «Европа», будут взысканы совместно со службой судебных приставов. При необходимости, с применением запретов на регистрационные действия по имуществу или арестов автомобилей.



- В нашем обществе есть стереотип, согласно которому должниками за коммунальные услуги являются люди, не имеющие источников дохода либо асоциальные элементы. Однако в реальности огромные задолженности зачастую накапливают именно обеспеченные граждане Улан-Удэ, - указывают теплоэнергетики.

