Некоторые владельцы домов из ЖК «Европа» оказались злостными неплательщиками
Девять владельцев элитных домов из ЖК «Европа», который находится на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ, задолжали за тепло 1,7 млн рублей.
- Жилищный комплекс «Европа» находится в экологически благоприятном месте Улан-Удэ. Дорогие, роскошные коттеджи в нём принадлежат очень состоятельным гражданам. Получая в полной мере все коммунальные услуги, некоторые владельцы систематически нарушают свои обязанности по своевременной оплате этих услуг. Девять владельцев недвижимости в жилом комплексе накопили долг за тепловую энергию в размере 1,7 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе ТГК-14.
В компании заявили, что должников неоднократно предупреждали об имеющейся задолженности. В итоге были поданы иски о взыскании задолженностей в суд. По некоторым из них уже имеются решения – должникам придётся заплатить по счетам.
Задолженности, имеющиеся у злостных неплательщиков, проживающих в жилищном комплексе «Европа», будут взысканы совместно со службой судебных приставов. При необходимости, с применением запретов на регистрационные действия по имуществу или арестов автомобилей.
- В нашем обществе есть стереотип, согласно которому должниками за коммунальные услуги являются люди, не имеющие источников дохода либо асоциальные элементы. Однако в реальности огромные задолженности зачастую накапливают именно обеспеченные граждане Улан-Удэ, - указывают теплоэнергетики.
В Улан-Удэ владельцы элитного жилья не платят по счетам
Общество, Фото:
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