Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о современных детских писателях Бурятии, познакомили подростков с их творчеством
Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Калашникова провели лекцию для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-1. Занятие было проведено в рамках прошедшей с 20 по 28 марта Недели детской книги и Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля.
В онлайн-формате сотрудники библиотеки рассказали ребятам об истории возникновения мероприятия, которая насчитывает уже восемьдесят лет, о современных детских писателях, проживающих в Бурятии, познакомили подростков с их творчеством.
- Неделя детской книги проходит в масштабе всей страны и ставит перед собой цель просветить и приобщить детей к чтению, научить правильно читать и понимать литературу, а также развить в подростках чувство бережного отношения к книге, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ провели лекцию для подростков, содержащихся в СИЗО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Профилактическая акция прошла в Селенгинском районе
Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о современных детских писателях Бурятии, познакомили подростков с их творчеством
Полностью вакцинированы 45 тысяч человек
Конкурс «Экомузейный эрудит-2021» пройдёт в форме квест-игры
Более половины жителей Бурятии (53%) предпочитают смотреть сериалы
Ожидается усиление ветра и снег
Многоквартирные дома планируется построить в микрорайоне Новый Зелёный
Многоквартирный дом на Буйко неожиданно для жильцов признали подлежащим сносу
Мероприятие провели в Кяхтинском районе
Всего в регионе более 41,2 тысяч случаев
Солбон Лыгденов шутит, что «решил тряхнуть стариной и жирком»
Мать школьника пожаловалась сразу на прямую линию президента России
Школу временно закрыли из-за проблемы с дровами
Бурятию представляют 16 спортсменов
Была смоделирована ситуация современного рынка труда