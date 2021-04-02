В Улан-Удэ провели лекцию для подростков, содержащихся в СИЗО

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о современных детских писателях Бурятии, познакомили подростков с их творчеством



Сотрудники Центральной городской библиотеки имени Калашникова провели лекцию для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в СИЗО-1. Занятие было проведено в рамках прошедшей с 20 по 28 марта Недели детской книги и Международного дня детской книги, который отмечается 2 апреля.



В онлайн-формате сотрудники библиотеки рассказали ребятам об истории возникновения мероприятия, которая насчитывает уже восемьдесят лет, о современных детских писателях, проживающих в Бурятии, познакомили подростков с их творчеством.



- Неделя детской книги проходит в масштабе всей страны и ставит перед собой цель просветить и приобщить детей к чтению, научить правильно читать и понимать литературу, а также развить в подростках чувство бережного отношения к книге, - отметили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



