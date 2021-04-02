«Будущий чиновник» из Улан-Удэ спел в шоу ТНТ

Общество, Фото: страница Игоря Попова

Улан-удэнец участвует в телешоу «Музыкальная интуиция»



Игорь Попов из Улан-Удэ принял участие в шоу «Музыкальная интуиция» (16+) на телеканале ТНТ, где звёздные команды отгадывают, кто в студии умеет петь, а кто лишь выдаёт себя за вокалиста. В новом выпуске свою музыкальную интуицию проверяли Сергей Жуков, Niletto, Мигель, Мария Кравченко, Иван Абрамов и Юра Музыченко.



В стартовом раунде программы ведущий Азамат Мусагалиев даёт подсказки звёздам, рассказывая факты из жизни участников. В профайле Игоря было указано, что он будущий чиновник. Такое описание вызвало любопытство у звёздных команд, поэтому имя Игоря называли аж в трёх. В итоге зрителям и звёздам показали расширенный профайл, затем Игорь выступил за ширмой, а в третьем раунде его, наконец, пригласили спеть на сцену – он исполнил песню «Танцуй под Бузову».



- Это не первый мой опыт участия в телевизионных программах. Раньше сотрудничал с «Первым Каналом», «Россия-1», «World Fashion Channel», но именно здесь сказать, что я впечатлён – значит, не сказать ничего. Режиссёры, сценаристы, операторы – это далеко не полный перечень талантливых людей, создающих программу «Музыкальная интуиция». Спасибо за возможность стать частью проекта! Получение бесценных эмоций, а также их доставление зрителю – моя первоочерёдная цель. Я люблю камеру, и надеюсь, что эта любовь взаимна, – сказал Игорь Попов.



Также Игорь добавил, что он учится на факультете государственного управления, но любит творчество – театр, танцы, моделинг и вокал.



Новый выпуск шоу «Музыкальная интуиция» выйдет в эфир в субботу 3 апреля в 21:00. Тогда и станется известно, окажется ли Игорь Попов вокалистом, или звёздные гости ошибутся.





