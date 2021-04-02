Некоторые бездомные собаки обрели новых хозяев
С начала марта в столице Бурятии 263 собаки были выпущены обратно после отлова и стерилизации, согласно закону о гуманном отношении к животным. Ещё 18 собак нашли обрели дом, их передали новым хозяевам. Однако собака передана на содержание в приют, сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Перед этим событием животные были привиты от бешенства, стерилизованы, маркированы. Всего с 1 марта поступило 602 заявки. Отлов животных проводится с соблюдением общественного порядка, с применением специальных технических приспособлений, не травмирующих животных: сети, сачки, ловушки, пищевые приманки и др.
В Улан-Удэ с 1 марта работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат».
Компания работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.
С 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.
За месяц в Улан-Удэ выпустили более 260 собак
Общество, Фото:
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