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В выходные в Бурятии местами пройдёт снег

В выходные в Бурятии местами пройдёт снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
При этом будет тепло

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по северной половине республики смещение малоактивного атмосферного фронта вызовет местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного снегопада, по остальной территории преимущественно без осадков.

Ветер переменный 5-10, по северной половине местами до 14-16 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +9, +14, местами от 0 до +5.

4 апреля по республике: по северной половине местами небольшой снег, ночью по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, ночью по северу, днём местами до 15-18 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +10, +15, местами 0, +5.

5 апреля по республике местами небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах 13-16 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, днём +8, +13, местами 0, +5.
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