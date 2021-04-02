В Бурятии восстановят Халютинскую оросительную систему

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Оросительная система гарантирует получение урожая овощей даже в самый засушливый период



В Иволгинском районе Бурятии планируют реконструкцию Халютинской оросительной системы, расположенной в районе села Верхняя Иволга. Сегодня проект реконструкции представили главе Бурятии Алексею Цыденову во время его визита в район, сообщили в правительстве республики.



Финансирование на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию уже выделено из федерального бюджета. Стоимость работ составит свыше 360 млн рублей. Работы по реконструкции начнутся в следующем году после завершения экологической экспертизы.



Предусмотрена модернизация головного водозаборного сооружения на реке Халюта и магистрального канала протяжённостью восемь километров. Будут обновлены также гидротехнические сооружения, расположенные на канале. Также планируется строительство ёмкости сезонного регулирования, которая будет аккумулировать стоки рек и ключей.



Целью реконструкции – не дать выбыть из сельскохозяйственного оборота 1400 гектарам сельскохозяйственных угодий. Восстановление оросительной системы гарантирует получение урожая овощных культур даже в самый засушливый период.





