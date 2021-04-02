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В Бурятии восстановят Халютинскую оросительную систему

В Бурятии восстановят Халютинскую оросительную систему
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Оросительная система гарантирует получение урожая овощей даже в самый засушливый период

В Иволгинском районе Бурятии планируют реконструкцию Халютинской оросительной системы, расположенной в районе села Верхняя Иволга. Сегодня проект реконструкции представили главе Бурятии Алексею Цыденову во время его визита в район, сообщили в правительстве республики.

Финансирование на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию уже выделено из федерального бюджета. Стоимость работ составит свыше 360 млн рублей. Работы по реконструкции начнутся в следующем году после завершения экологической экспертизы.

Предусмотрена модернизация головного водозаборного сооружения на реке Халюта и магистрального канала протяжённостью восемь километров. Будут обновлены также гидротехнические сооружения, расположенные на канале. Также планируется строительство ёмкости сезонного регулирования, которая будет аккумулировать стоки рек и ключей.

Целью реконструкции – не дать выбыть из сельскохозяйственного оборота 1400 гектарам сельскохозяйственных угодий. Восстановление оросительной системы гарантирует получение урожая овощных культур даже в самый засушливый период.


оросительная система сельское хозяйство урожай
 
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