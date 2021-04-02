Верующие задались вопросом, почему крыша Согчен дугана оранжевая, а не жёлтая
В пресс-службе Иволгинского дацана ответили на вопрос пользователей, почему крыша нового строящегося Согчен дугана оранжевая, а не жёлтая, как обычно.
Пояснение дал проректор Буддийского университета Жаргал багши Дугданов. Крыша дугана служит не только защитой от погодных явлений, но имеет и сакральное значение, поделился он.
Дуганы строят не абы как, а по древним традициям. Крыша в основном имеет образ черепахи, а её концы должны быть загнуты вверх. Фиксировано также количество столбов в дугане – их число связано с астрологией. «Например, может быть 28 столбов, это связано с 28 созвездиями», - пояснил Жаргал багши Дугданов.
К цвету крыши также имеются определённые требования. Она может быть жёлтой, красной или зелёной. Жёлтую крышу дугана называют «золотой», она олицетворяет ценность. Красную называют «коралловой», олицетворяет защиту. Зелёную - «бирюзовой», олицетворяет добро, благо.
Крыша нового Согчен дугана оранжевая, потому что подразумевает коралловую, пояснили представители Иволгинского дацана.
Священнослужители также объяснили, что участие в строительстве дугана или буддийской ступы, согласно верованиям, отлично влияет на карму человека.
- Строительство дугана, ступы накапливает заслуги брахмана. Что даёт столько добродетелей, равной одному рождению добродетели бхигшу. Одно рождения бхигшу равно 10 рождениям человека. Человеческое рождения считается весьма благим рождением, которое сложно обрести. Это рождение столь сложно обрести, как, например, если одна черепаха выплывала бы один раз в сто лет на поверхность океана, а над океаном летало бы одно небольшое кольцо. Насколько вероятно столкновения черепахи с кольцом, настолько сложно обрести рождение человека, - говорит Жаргал багши Дугданов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в новом Согчен дугане Иволгинского дацане будет установлена позолоченная большая Будды Шакьямуни.
В Иволгинском дацане дали объяснение оранжевой крыше дугана
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мария Синюшкина много лет проработала учителем математики и физики
Верующие задались вопросом, почему крыша Согчен дугана оранжевая, а не жёлтая
Система «112» готовится ко вводу в постоянную эксплуатацию
Жители Забайкальского края принимают с помощью ложек и вилок цифровое ТВ
Постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин
Женщина, у которой начались преждевременные роды, попала в пробку
Мужская команда Бурятии стала лучшей
С мамой провели профилактическую беседу
На кладбище иркутского футбола отправилась ещё одна команда
Первенство России по вольной борьбе примет Иркутск
В истории есть примеры, когда микробы стали устойчивее из-за чистоплотных хозяек
Жители Бурятии спорят, хорошая ли это примета
Однокомнатная квартира находится на улице Свердлова
Летальные исходы среди больных ковидом происходят каждый день
Самой востребованной активностью в дни соревнований стал просмотр Youtube