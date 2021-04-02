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В Иволгинском дацане дали объяснение оранжевой крыше дугана

В Иволгинском дацане дали объяснение оранжевой крыше дугана
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Верующие задались вопросом, почему крыша Согчен дугана оранжевая, а не жёлтая

В пресс-службе Иволгинского дацана ответили на вопрос пользователей, почему крыша нового строящегося Согчен дугана оранжевая, а не жёлтая, как обычно.

Пояснение дал проректор Буддийского университета Жаргал багши Дугданов. Крыша дугана служит не только защитой от погодных явлений, но имеет и сакральное значение, поделился он.

Дуганы строят не абы как, а по древним традициям. Крыша в основном имеет образ черепахи, а её концы должны быть загнуты вверх. Фиксировано также количество столбов в дугане – их число связано с астрологией. «Например, может быть 28 столбов, это связано с 28 созвездиями», - пояснил Жаргал багши Дугданов.

К цвету крыши также имеются определённые требования. Она может быть жёлтой, красной или зелёной. Жёлтую крышу дугана называют «золотой», она олицетворяет ценность. Красную называют «коралловой», олицетворяет защиту. Зелёную - «бирюзовой», олицетворяет добро, благо.

Крыша нового Согчен дугана оранжевая, потому что подразумевает коралловую, пояснили представители Иволгинского дацана.

Священнослужители также объяснили, что участие в строительстве дугана или буддийской ступы, согласно верованиям, отлично влияет на карму человека.

- Строительство дугана, ступы накапливает заслуги брахмана. Что даёт столько добродетелей, равной одному рождению добродетели бхигшу. Одно рождения бхигшу равно 10 рождениям человека. Человеческое рождения считается весьма благим рождением, которое сложно обрести. Это рождение столь сложно обрести, как, например, если одна черепаха выплывала бы один раз в сто лет на поверхность океана, а над океаном летало бы одно небольшое кольцо. Насколько вероятно столкновения черепахи с кольцом, настолько сложно обрести рождение человека, - говорит Жаргал багши Дугданов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в новом Согчен дугане Иволгинского дацане будет установлена позолоченная большая Будды Шакьямуни.



буддизм Иволгинский дацан
 
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