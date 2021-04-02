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В Бурятии на номер 112 позвонили более полумиллиона раз

В Бурятии на номер 112 позвонили более полумиллиона раз
Общество,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Система «112» готовится ко вводу в постоянную эксплуатацию

Ровно два года назад в Бурятии появилась «Система-112», сообщили сегодня в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В 2018 году к «Системе-112» были подключены экстренные оперативные службы Улан-Удэ. Затем за два года к номеру подключили все районы Бурятии. В ноябре 2020-го «Система-112» успешно прошла государственные испытания. На данный момент минцифрой России готовит необходимую документацию о вводе номера «112» в Бурятии в постоянную эксплуатацию.

За два года работы центр обработки вызовов «Система-112» принял свыше полумиллиона обращений граждан.

Ежесуточно в состав дежурной смены Центра обработки вызовов «Система-112» входит 12 диспетчеров, из них один переводчик и один психолог. В любое время они оперативно оказывают помощь людям, передавая вызовы в пожарную охрану, полицию, скорую помощь и другие экстренные службы.


Номер «112» доступен бесплатно как с фиксированных, так и с мобильных телефонов.

В случае, если вы попали в экстренную ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, кражи со взломом, вы можете позвонить по номеру «112».
система 112
 
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