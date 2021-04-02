Жители Забайкальского края принимают с помощью ложек и вилок цифровое ТВ
Представители регионального телерадиопередающего центра представили обзор самодельных антенн, которые изобретают забайкальские кулибины. Специалисты, выезжая на места, встречали приёмные антенны из алюминиевых вилок и ложек, решёток холодильников, гимнастических обручей, сварочных электродов и даже из рыболовных сетей.
По словам инженера производственно-технического отдела Забайкальского краевого радиотелевизионного передающего центра Александра Чернышова, самодельную антенну редко получается использовать как наружную, потому что у неё нет дополнительной изоляции и жёсткого каркаса. Из-за парусности таких антенн ветер на улице будет трепать их, как флюгер, отмечают в министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
- Кроме того, у самоделок невысокий коэффициент усиления - вдали от телебашни они будут неэффективны. Для настройки самодельной антенны требуется дорогостоящее профессиональное оборудование. Затраты на самостоятельную сборку сопоставимы с затратами на покупку заводской антенны, а иногда и превышают их. Цена дециметровой антенны для приёма 20 цифровых каналов - от 300 рублей. Купить антенну может каждый, но есть те, кому интересно сделать её своими руками. И всё же для комфортного просмотра телеканалов без помех и лишних треволнений рекомендуем использовать сертифицированное приёмное оборудование, - рассказал Александр Чернышов.
Забайкальцы изобретают самодельные антенны из ложек и вилок
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