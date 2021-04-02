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В Бурятии поставят балет «Лик богини»

В Бурятии поставят балет «Лик богини»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин

Бурятский театр оперы и балета представит премьеру балета «Лик богини» (12+) композитора Юрия Ирдынеева. Балетмейстером-постановщиком выступит Александр Мишутин. Спектакль представят зрителям 29 и 30 апреля, сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

Композитор Юрий Ирдынеев был одним из первых, кто заново открыл публике путь к религиозным сокровищам монголосферы. Так, в основу балета легла легенда о выдающемся скульпторе XVII века, основателе монгольской портретной живописи и изобретателе монгольской письменности — соёмбо.

Поставленный в 1990 году балет «Лик богини» Юрия Ирдынеева вызвал большой общественный резонанс, так как был первым буддийским спектаклем на балетной сцене. Возвращение балета спустя 30-летие вызвано не только данью памяти талантливого композитора Юрия Ирдынеева, 80-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, но и возможностью пополнить национальный репертуар Бурятского театра оперы и балета.

Новой постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин, которого привлекла философская музыка с хорошо прописанными человеческими характерами. Поэтому в центре хореографического повествования становятся не элементы буддийского быта, а история о силе любви художника и девушки, где искусство и любовь находятся рядом, взаимно дополняя и питая друг друга.

Это не первая балетмейстерская работа Александра Мишутина в Бурятском театре оперы и балета – в 2019 году он поставил балет «Талисман», который вызвал большой интерес в сфере культуры и искусства, а также был номинирован на престижную Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх номинациях: («Лучший балетный спектакль», «Балетмейстер-постановщик», «Главная женская роль»).

Главные партии готовят Маргарита Эрдыниева, Юлия Банзаракцаева, Елизавета Ульяненко, Юлия Банзаракцаева, Елена Баяртуева, Эльдар Ванданов, Михаил Овчаров, Эрдэм Сандаков, Вячеслав Намжилон, Валерий Видманкин, Баир Жамбалов.
балет театр оперы и балета
 
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