В Бурятии поставят балет «Лик богини»

Постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин



Бурятский театр оперы и балета представит премьеру балета «Лик богини» (12+) композитора Юрия Ирдынеева. Балетмейстером-постановщиком выступит Александр Мишутин. Спектакль представят зрителям 29 и 30 апреля, сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.



Композитор Юрий Ирдынеев был одним из первых, кто заново открыл публике путь к религиозным сокровищам монголосферы. Так, в основу балета легла легенда о выдающемся скульпторе XVII века, основателе монгольской портретной живописи и изобретателе монгольской письменности — соёмбо.



Поставленный в 1990 году балет «Лик богини» Юрия Ирдынеева вызвал большой общественный резонанс, так как был первым буддийским спектаклем на балетной сцене. Возвращение балета спустя 30-летие вызвано не только данью памяти талантливого композитора Юрия Ирдынеева, 80-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, но и возможностью пополнить национальный репертуар Бурятского театра оперы и балета.



Новой постановкой «Лика богини» занялся российско-японский балетмейстер Александр Мишутин, которого привлекла философская музыка с хорошо прописанными человеческими характерами. Поэтому в центре хореографического повествования становятся не элементы буддийского быта, а история о силе любви художника и девушки, где искусство и любовь находятся рядом, взаимно дополняя и питая друг друга.



Это не первая балетмейстерская работа Александра Мишутина в Бурятском театре оперы и балета – в 2019 году он поставил балет «Талисман», который вызвал большой интерес в сфере культуры и искусства, а также был номинирован на престижную Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в трёх номинациях: («Лучший балетный спектакль», «Балетмейстер-постановщик», «Главная женская роль»).



Главные партии готовят Маргарита Эрдыниева, Юлия Банзаракцаева, Елизавета Ульяненко, Юлия Банзаракцаева, Елена Баяртуева, Эльдар Ванданов, Михаил Овчаров, Эрдэм Сандаков, Вячеслав Намжилон, Валерий Видманкин, Баир Жамбалов.

