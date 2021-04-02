В Улан-Удэ мама с ребёнком пошла не по «зебре» на глазах у полицейских

Общество, Фото: МВД по Бурятии

С мамой провели профилактическую беседу



В Улан-Удэ состоялся рейд по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.



- Автоинспекторы и сотрудники ПДН провели беседы с пешеходами и водителями. Они рассказали им об авариях, произошедших как по неосторожности пешеходов, так и по вине автомобилистов, и их последствиях. Людям вручили листовки и памятки с призывом быть внимательными на проезжей части, - сообщили в МВД по Бурятии.



Во время рейда на глазах у полицейских мама с ребёнком переходила дорогу не по «зебре». С женщиной провели профилактическую беседу.





