С мамой провели профилактическую беседу
В Улан-Удэ состоялся рейд по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов.
- Автоинспекторы и сотрудники ПДН провели беседы с пешеходами и водителями. Они рассказали им об авариях, произошедших как по неосторожности пешеходов, так и по вине автомобилистов, и их последствиях. Людям вручили листовки и памятки с призывом быть внимательными на проезжей части, - сообщили в МВД по Бурятии.
Во время рейда на глазах у полицейских мама с ребёнком переходила дорогу не по «зебре». С женщиной провели профилактическую беседу.
В Улан-Удэ мама с ребёнком пошла не по «зебре» на глазах у полицейских
Общество, Фото:
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