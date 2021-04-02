На кладбище иркутского футбола отправилась ещё одна команда
1 апреля стало известно закрытии иркутского футбольного клуба «Зенит».
- Дорогие болельщики! К сожалению, для нас 1 апреля не день смеха, а чёрная дата. ФК «Зенит-Иркутск» прекратил свое существование. Об этом руководству команды было объявлено на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. Причина: отсутствие финансирования и невозможность продолжить выступление в ПФЛ, - говорится в сообщении футбольного клуба.
Представители «Зенита» поблагодарили болельщиков и всех, кто переживал за них все эти годы.
- Ещё одна команда на кладбище иркутского футбола... – с грустью констатировали в футбольном клубе.
В прошлые годы футболисты «Зенита» не раз сообщали о проблемах с финансированием. Они фотографировались с вывернутыми пустыми карманами, отменяли поездки на соревнованиях и не видели зарплату месяцами. Игрокам приходилось работать грузчиками, чтобы банально выжить.
Иркутский ФК «Зенит» закрылся из-за отсутствия финансирования
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