Первенство России по вольной борьбе примет Иркутск
В Иркутске в спорткомплексе «Байкал-Арена» с 9 по 11 апреля пройдёт первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Оно будет посвящено памяти бурятского борца, двукратного победителя первенства Европы, мастера спорта международного класса Юрия Власко.
Ожидается, что турнир соберёт сильнейших борцов страны – победителей Европы и мира. Всего будет около 500 спортсменов из всех федеральных округов страны, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
- Иркутская область уже принимала первенства России по вольной борьбе в другой возрастной категории – до 18 лет в 2017 и 2019 годах. У региона есть богатый опыт проведения крупных всероссийских соревнований на высоком организационном уровне, и первенство страны среди юниоров до 21 года должно пройти успешно, - отметил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 2001-2003 годов рождения, имеющие не ниже первого спортивного разряда. На ковёр выйдут борцы в десяти весовых категориях: до 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 и 125 килограммов. Хозяева турнира – Иркутская область – выставит около 20 спортсменов.
Первенство России по вольной борьбе является отборочным. По его результатам будет сформирована сборная команда страны для участия в первенствах Европы и мира. Первенство Европы пройдёт с 27 июня по 5 июля в Дортмунде (Германия), первенство мира – с 15 по 23 августа в Уфе (Россия).
В качестве почётных гостей соревнований приглашены старший тренер сборной России по вольной борьбе, чемпион мира 2015 года Абдусалам Гадисов, старший тренер сборной команды Красноярского края Виктор Алексеев и другие.
Юрий Власко был убит в июле 2017 года на берегу Байкала возле села Горячинск в Бурятии. Трое его убийц получили от 12 до 17 лет лишения свободы.
В первенстве России памяти Юрия Власко примут участие 500 борцов
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