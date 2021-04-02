В Бурятии объяснили, почему опасно дезинфицировать всё подряд

В истории есть примеры, когда микробы стали устойчивее из-за чистоплотных хозяек



Возможность заражения большинством инфекций в результате контакта с поверхностью сильно преувеличена, сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии.



В начале пандемии COVID-19 многие старались дезинфицировать абсолютно все предметы домашнего обихода, а иногда даже и продукты, которые приносили из магазина. Специалисты Центра объяснили, почему не нужно дезинфицировать все объекты, находящиеся в поле зрения.



- Мы по привычке с тревогой следим за новостями о том, как долго болезнетворные микробы могут сохраняться на поверхностях… Прежде чем пугаться, нужно убедиться в достоверности этих сведений. Ведь часто оказывается, что таких исследований не было вовсе или они проводились в лабораторных условиях, которые не соответствуют реальной жизни. Даже в лабораториях к большинству из болезнетворных микробов требуются «особый подход» – температура, близкая к температуре тела человека, обогащенные питательные среды, защита от ультрафиолета. В реальной жизни длительное выживание болезнетворных бактерий и вирусов на поверхностях маловероятно. Поэтому регулярное использование в домашних условиях дезинфицирующих средств не является необходимым или целесообразным, - пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии.



Главное, что обязательно нужно делать, - это регулярно мыть руки. Поскольку чаще всего именно руки являются основным фактором передачи болезней.



А чрезмерное регулярное применение антимикробных средств в обычной жизни способно принести вред. В истории уже были такие примеры. Например, триклозан – химическое вещество, которое было открыто в 60-е годы ХХ века. До середины 90-х годов триклозан широко и успешно использовался для борьбы с возбудителями инфекций. Однако со временем появились данные, свидетельствующие о неэффективности триклозана. Это связано с тем, что у некоторых микробов возникла резистентность к нему. Более того, проведённые дополнительные исследования обнаружили, что устойчивые к триклозану микробы могут также стать устойчивыми к другим антимикробным средствам – некоторым антибиотикам, хлоргексидину, другим дезинфектантам. Причина неэффективности триклозана – в чрезмерно широком использовании его населением. Он входит не только в состав специальных средств, предназначенных для профессионального медицинского использования, но и в состав средств бытовой химии, косметики, ополаскивателей для рта.



Но это только частный пример. Широкое использование антимикробных средств вредно и приводит к тому, что в арсенале людей остается всё меньше эффективных препаратов, так как микробы адаптируются к ним.



Для безопасного содержания дома достаточно соблюдения обычных гигиенических мер – мытья рук, регулярной уборки и проветривания. Дезинфекция в домашних условиях должна проводиться только по показаниям, например, в случае болезни членов семьи. Обеззараживать в этом случае нужно не все предметы домашнего обихода, а только те, с которыми люди чаще всего контактируют. 70% спиртсодержащего средства в этом случае вполне достаточно.





