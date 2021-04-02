Во двор жителя Бурятии наведалась косуля

- Произошло сегодня 01.04.2021 г около 8 вечера в Бичурском районе, село Слобода. На лай собаки вышел отец в ограду, а там такая красотка. Из ограды перебежала во двор, далее в огород, и потом уже отец сопроводил её в сторону леса подальше от села. Ранее ещё в 90-х забеги диких животных были, но только на покосы или в улицу. Но вот в ограду впервые. Животное во время «забега» не пострадало, - рассказал молодой человек.







Накануне в Бичурском районе Бурятии во двор к местному жителю зашла неожиданная гостья – косуля. Об этом сообщили в местных пабликах, в частности, в ves_ulan_ude_ и «Аноним 03». Фотографии и видео им предоставил сын мужчины, в ограду которого наведалось дикое животное.Пользователи бурно обсуждают «визит» животного в социальных сетях. Одни видят в этом дурное предзнаменование, другие – наоборот, хорошую примету:«Это плохой знак»«Считается очень плохая примета, если дикое животное прибегает во двор»«К войне. В 90 годы косули бежали к людям, в 94 год в Чечне война»«Сейчас бы в 2021 году в какие-то приметы верить»«Примета хорошая, если хозяин отпустил животное»«Встретить на своём пути-дорожке рогатую – благоприятное предзнаменование, сулящее счастье и благополучие»«Да, плохая примета, в дацан надо срочно»«Дикие животные и птицы на территории дома - предупреждение, срочно к ламе»«По преданиям бурят, это очень нехорошо, что в дом, ограду приходит дикое животное. Если Вы буряты, надо помолиться в дацане или у шамана, если другой веры, то идти срочно к своим священнослужителям и попросить помолиться на благополучие и долголетие. Здоровья Вам и удачи».