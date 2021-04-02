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Во двор жителя Бурятии наведалась косуля

Во двор жителя Бурятии наведалась косуля
Общество, 
Жители Бурятии спорят, хорошая ли это примета

Накануне в Бичурском районе Бурятии во двор к местному жителю зашла неожиданная гостья – косуля. Об этом сообщили в местных пабликах, в частности, в ves_ulan_ude_ и «Аноним 03». Фотографии и видео им предоставил сын мужчины, в ограду которого наведалось дикое животное.

- Произошло сегодня 01.04.2021 г около 8 вечера в Бичурском районе, село Слобода. На лай собаки вышел отец в ограду, а там такая красотка. Из ограды перебежала во двор, далее в огород, и потом уже отец сопроводил её в сторону леса подальше от села. Ранее ещё в 90-х забеги диких животных были, но только на покосы или в улицу. Но вот в ограду впервые. Животное во время «забега» не пострадало, - рассказал молодой человек.


Пользователи бурно обсуждают «визит» животного в социальных сетях. Одни видят в этом дурное предзнаменование, другие – наоборот, хорошую примету:

«Это плохой знак»
«Считается очень плохая примета, если дикое животное прибегает во двор»
«К войне. В 90 годы косули бежали к людям, в 94 год в Чечне война»
«Сейчас бы в 2021 году в какие-то приметы верить»
«Примета хорошая, если хозяин отпустил животное»
«Встретить на своём пути-дорожке рогатую – благоприятное предзнаменование, сулящее счастье и благополучие»
«Да, плохая примета, в дацан надо срочно»
«Дикие животные и птицы на территории дома - предупреждение, срочно к ламе»
«По преданиям бурят, это очень нехорошо, что в дом, ограду приходит дикое животное. Если Вы буряты, надо помолиться в дацане или у шамана, если другой веры, то идти срочно к своим священнослужителям и попросить помолиться на благополучие и долголетие. Здоровья Вам и удачи».
косуля дикие животные
 
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