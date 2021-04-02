Одну из самых дорогих «однушек» Улан-Удэ продают в Улан-Удэ

Однокомнатная квартира находится на улице Свердлова



Эксперты Циан провели мониторинг лотов на вторичном рынке в городах Дальневосточного федерального округа. В центре исследования были однокомнатные квартиры с наивысшим ценником. Традиционно самым дорогим предложением (10+ млн рублей) отличаются региональные центры в южной части округа – Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск.



В рейтинг самых дорогих «однушек» Дальнего Востока оказалась и квартира в Улан-Удэ. Она заняла седьмое место в топе. Это крупногарабитная квартира площадью 52 кв.метра, которая продаётся за 5,98 миллионов рублей.



Находится данная квартира на втором этаже четырёхэтажного дома по улице Свердлова. От него всего 300 метров до набережной Селенги.



Возглавил рейтинг Южно-Сахалинск, где квартиру площадью 41 «квадрат» продают за 12 миллионов. Это 286,4 тыс. рублей за квадратный метр. На высокий прайс работают выгодная локация (дом фактически примыкает к обширной зелёной зоне, рядом базируются школа, гимназия, несколько магазинов) и качественный ремонт с использованием материалов итальянского, бельгийского и турецкого производства.



Второе место заняла квартира во Владивостоке также стоимостью в 12 млн рублей, но чуть большей площади. Из её окон открывается вид на бухту Золотой Рог.



Замкнул тройку самых дорогих квартир Дальнего Востока Хабаровск, где жильё площадью около 49 «квадратов» намерены продать за 11,5 млн.



Отметилась в рейтинге и Чита. Квартира площадью 44 «квадрата» выставлена с ценником 6,3 млн. Это шестое место в рейтинге. Объясняется такая высокая для Забайкалья цена тем, что квартира находится в самой престижной локации города, которая граничит с правительственным кварталом и корпусами Забайкальского государственного университета. Дом совсем новый, сдан в 2016 году.





