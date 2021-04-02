Жители Бурятии могут оплачивать услуги ЖКХ с помощью новых сервисов от Сбербанка

Так происходит и в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. Раньше, чтобы оплатить все необходимые платежи, нужно было приходить в офис банка. Сегодня оплату услуг ЖКХ* можно произвести не только в офисе Сбербанка, но и в дистанционном формате, не выходя из дома.
Жители республики активно пользуются привычными для них каналами оплаты услуг ЖКХ в Сбербанке – филиалами банка, банкоматами, интернет-банком или мобильным приложением «Сбербанк Онлайн»**, а также услугой «Автоплатёж»***. Теперь оплатить услуги ЖКХ жители Бурятии могут через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с помощью нового сервиса «Поиск по адресу».
Суть проста – клиент может узнать о задолженности и оплатить услуги ЖКХ, зная только адрес, без указания лицевых счетов. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать пункт «Платежи», далее вкладку «Дом», в верхней строке выбрать «Найти счета по адресу» и заполнить указанные поля «Населенный пункт», «Улица», «Номер дома» и «Квартира», на экране появится список привязанных к адресу услуг с лицевыми счетами и суммами задолженности по жилищно-коммунальным услугам. После этого можно совершить оплату.
Наглядно порядок действий в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» представлен ниже.
Майдар Намзалов, начальник Управления «Безналичные решения» Бурятского отделения №8601 ПАО Сбербанк: «Многие клиенты сталкиваются с такой проблемой, что не запоминают, забывают или не знают своих лицевых счетов, потому что у каждого плательщика в среднем 3-5 услуг ЖКХ. Сервис «Поиск лицевых счетов услуг ЖКХ по адресу» освобождает плательщика от такой обязанности. К оплате на сегодня доступны услуги ключевых компаний-поставщиков услуг ЖКХ Бурятии, управляющих компаний, и этот список будет только расширяться».
При оплате услуг ЖКХ через ПАО Сбербанк может взиматься комиссия. Подробную информацию уточняйте в отделениях банка либо по тел.8-800-55-55-50.
* Под ЖКХ понимаются следующие коммунальные услуги: услуги управляющих компаний по содержанию жилья и текущего ремонта, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, капитальный ремонт.
** Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
***Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.
При оплате услуг ЖКХ через ПАО Сбербанк может взиматься комиссия. Подробную информацию уточняйте в отделениях банка либо по тел.8-800-55-55-50.
Оплата услуг ЖКХ на сайте - https://www.sberbank.ru/ru/person/payments/zhkh
** Интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». Для использования интернет-банка и мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Подробную информацию об интернет-Банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» уточняйте на сайте www.sberbank.ru.
***Услуга «Автоплатеж» доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису «Мобильный банк». «Автоплатеж» будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги «Автоплатеж» может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги «Автоплатеж», порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50, или в отделениях Сбербанка.
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.