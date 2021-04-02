Жители Бурятии могут оплачивать услуги ЖКХ с помощью новых сервисов от Сбербанка





Так происходит и в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг. Раньше, чтобы оплатить все необходимые платежи, нужно было приходить в офис банка. Сегодня оплату услуг ЖКХ* можно произвести не только в офисе Сбербанка, но и в дистанционном формате, не выходя из дома.



Жители республики активно пользуются привычными для них каналами оплаты услуг ЖКХ в Сбербанке – филиалами банка, банкоматами, интернет-банком или мобильным приложением «Сбербанк Онлайн»**, а также услугой «Автоплатёж»***. Теперь оплатить услуги ЖКХ жители Бурятии могут через интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» с помощью нового сервиса «Поиск по адресу».



Суть проста – клиент может узнать о задолженности и оплатить услуги ЖКХ, зная только адрес, без указания лицевых счетов. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зайти в интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать пункт «Платежи», далее вкладку «Дом», в верхней строке выбрать «Найти счета по адресу» и заполнить указанные поля «Населенный пункт», «Улица», «Номер дома» и «Квартира», на экране появится список привязанных к адресу услуг с лицевыми счетами и суммами задолженности по жилищно-коммунальным услугам. После этого можно совершить оплату.



Наглядно порядок действий в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» представлен ниже.



