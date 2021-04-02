Ледовые дороги закрыты в Тайшетском и Балаганском районах
29 ледовых переправ, действующих в Братском, Тайшетском, Киренском, Усть-Кутском, Тулунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Жигаловском, Казачинско-Ленском районах остаются на контроле Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Иркутской области. Ежедневно их проверяют на соответствие требованиям безопасности. В случае негативных изменений структуры льда дороги незамедлительно закрываются.
Так, за минувшие сутки была завершена эксплуатация пяти ледовых переправ: четырёх в Тайшетском районе, одной - в Балаганском.
Запрещён проезд для всех видов транспорта на переправах «Жигалово – Залари (80 километр)» на Братском водохранилище, «Трёмино – Новотрёмино», «Полинчет – Кондратьево», Мирный – Новобирюсинск», «Иванов мыс – Лесоучасток» на реке Бирюса.
Проезд транспортных средств по водному объекту вне переправы по льду запрещён. Нарушителям грозит административная ответственность, сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня действует шесть ледовых переправ.
В Иркутской области закрыли ещё пять ледовых переправ
Общество, Фото:
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