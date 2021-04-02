Люди обратились в прокуратуру
17 работников Республиканской клинической больницы имени Семашко обратились в прокуратуру. Люди пожаловались на неполучение разовой материальной помощи в связи с заражением при исполнении должностных обязанностей коронавирусной инфекцией.
Постановлением правительства Бурятии от 20 апреля 2020 года за счёт средств регионального бюджета предусматривалось предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде указанной помощи.
Прокурор Октябрьского района Улан-Удэ направил в суд исковое заявление в интересах медицинских работников к министерству социальной защиты населения республики о понуждении предоставить им материальную помощь. Гражданское дело судом прекращено в связи с исполнением требований прокурора, работникам произведены выплаты на сумму 1,7 млн рублей.
Кроме того, по представлению прокуратуры республики правительством региона 83 работникам медицинских организаций произведены компенсационные выплаты в сумме 8,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ медикам не выдали «ковидные» выплаты
Общество, Фото:
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