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В Улан-Удэ медикам не выдали «ковидные» выплаты

В Улан-Удэ медикам не выдали «ковидные» выплаты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди обратились в прокуратуру

17 работников Республиканской клинической больницы имени Семашко обратились в прокуратуру. Люди пожаловались на неполучение разовой материальной помощи в связи с заражением при исполнении должностных обязанностей коронавирусной инфекцией.

Постановлением правительства Бурятии от 20 апреля 2020 года за счёт средств регионального бюджета предусматривалось предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде указанной помощи.

Прокурор Октябрьского района Улан-Удэ направил в суд исковое заявление в интересах медицинских работников к министерству социальной защиты населения республики о понуждении предоставить им материальную помощь. Гражданское дело судом прекращено в связи с исполнением требований прокурора, работникам произведены выплаты на сумму 1,7 млн рублей.

Кроме того, по представлению прокуратуры республики правительством региона 83 работникам медицинских организаций произведены компенсационные выплаты в сумме 8,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура коронавирус
 
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