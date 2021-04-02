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В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа

В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
В регионе действуют шесть ледовых дорог

В связи с потеплением и изменением структуры льда завершена эксплуатация ледовой переправы «Лесовозная» в Прибайкальском районе Бурятии. Она находилась на реке Селенге возле населённого пункта Ильинка.

Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты, выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.

Специалисты МЧС России напоминают жителям и гостям республики, что выезд на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допустим. Выход за любые оградительные ленты и вешки может быть опасен для жизни.

На сегодня день в Бурятии действуют шесть ледовых переправ, которые расположены в Баргузинском районе. Их закрытие планируется в третьей декаде апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии. 

МЧС Ледовые переправы
 
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