В Бурятии закрыта ещё одна ледовая переправа





В связи с потеплением и изменением структуры льда завершена эксплуатация ледовой переправы «Лесовозная» в Прибайкальском районе Бурятии. Она находилась на реке Селенге возле населённого пункта Ильинка.Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты, выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.Специалисты МЧС России напоминают жителям и гостям республики, что выезд на лёд в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допустим. Выход за любые оградительные ленты и вешки может быть опасен для жизни.На сегодня день в Бурятии действуют шесть ледовых переправ, которые расположены в Баргузинском районе. Их закрытие планируется в третьей декаде апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.