В нацпарке в Бурятии рассказали о птицах

В Тункинском нацпарке обитает более трёхсот видов пернатых
Сегодня, 1 апреля, по экологическому календарю отмечается Международный день птиц.
В национальном парке «Тункинский» обитает 338 вида птиц. На просторах природоохранного учреждения можно встретить чёрного аиста, касатку, серого гуся, горного гуся, каменушку, скопу, чёрного грифа, беркута, большого подорлика, орла-могильника, орлана-долгохвоста, сокола балобана, сокола сапсана, алтайского улара, журавля красавку, серого журавля, филина, белую сову.
- Для сохранения мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц в национальном парке проводятся различные мероприятия, такие как обновление галечников и порхалищ для боровой дичи, установка искусственных гнездовий для птиц гоголя, - сообщили в пресс-службе нацпарка.
Посетителям нацпарка запрещено беспокойство птиц и нарушать другие требования режимов особой охраны заказников и памятников природы.
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Общество, Фото:
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