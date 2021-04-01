В нацпарке в Бурятии рассказали о птицах

В Тункинском нацпарке обитает более трёхсот видов пернатых



Сегодня, 1 апреля, по экологическому календарю отмечается Международный день птиц.



В национальном парке «Тункинский» обитает 338 вида птиц. На просторах природоохранного учреждения можно встретить чёрного аиста, касатку, серого гуся, горного гуся, каменушку, скопу, чёрного грифа, беркута, большого подорлика, орла-могильника, орлана-долгохвоста, сокола балобана, сокола сапсана, алтайского улара, журавля красавку, серого журавля, филина, белую сову.



- Для сохранения мест массового гнездования водоплавающих и околоводных птиц в национальном парке проводятся различные мероприятия, такие как обновление галечников и порхалищ для боровой дичи, установка искусственных гнездовий для птиц гоголя, - сообщили в пресс-службе нацпарка.



Посетителям нацпарка запрещено беспокойство птиц и нарушать другие требования режимов особой охраны заказников и памятников природы.

