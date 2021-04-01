В Бурятии закрыли ещё одну ледовую переправу

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Закрыта ледовая дорога возле Ильинки



В связи с потеплением и таянием льда закрыли ледовую переправу «Лесовозная» в Прибайкальском районе Бурятии. Она находилась на реке Селенге возле села Ильинка.



Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты. Выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.



Жителям республики напомнили, что выезд на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допустим. Выход за любые оградительные ленты и вешки может быть опасен для жизни.



На сегодня в Бурятии действуют шесть ледовых переправ, которые расположены в Баргузинском районе. Их закрытие планируется в третьей декаде апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.

