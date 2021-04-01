Каким будет ледовый городок-2021, выбрали уже в марте
В столице Бурятии определили тематику концепции новогоднего городка-2022, сообщили в пресс-службе мэрии.
Большинство горожан проголосовали за тему «Новогодние фантазии», которая придумана по мотивам детских мультфильмов о зиме.
- Мы уже приступили к подготовке концепции новогоднего городка следующего 2022 года, сейчас мы определили тематику с учётом мнений и пожеланий горожан. Выбор тематики определяет декоративно-художественное оформление, образное, декоративно-художественное решение, функциональное наполнение объектов городка, - сообщил начальник отдела городского дизайна комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.
Голосование проходило с 11 по 19 марта на сайте администрации Улан-Удэ на сервисе «Активный горожанин». Участие приняли 249 респондентов – меньше 1% жителей. 106 из них отдали свой голос именно за тематику «Новогодние фантазии».
Также на голосовании были представлены такие темы как «Легенды Байкала», «Сибирская сказка», «Зимние забавы», «12 символов года по восточному календарю». Девять горожан предложили свои варианты тематики.
106 улан-удэнцев определили внешний вид новогоднего городка
Общество, Фото:
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