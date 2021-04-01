Регион возвращается к обычному ритму жизни
С 1 апреля в Иркутской области увеличили до 75% заполняемость театров, концертных залов и цирка. Изменения в соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Ранее этот показатель составлял 50% для театров и концертных залов и 40% для цирков.
Кроме того, до 14 апреля продлено действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщили в пресс-службе областного правительства.
- Иркутская область постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Однако пандемия ещё не закончилась, поэтому мы по-прежнему должны относиться с особым вниманием к старшему поколению. И те его представители старше 65 лет, которые продолжают работать, как и прежде, могут оформить больничный лист, - пояснил губернатор.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до конца апреля. По-прежнему сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Культмассовые мероприятия можно проводить с разрешения эпидслужбы.
Заполняемость театров в Иркутской области увеличили до 75%
Общество, Фото:
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