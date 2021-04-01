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Заполняемость театров в Иркутской области увеличили до 75%

Заполняемость театров в Иркутской области увеличили до 75%
Общество,  Фото:pixabay.com
Регион возвращается к обычному ритму жизни

С 1 апреля в Иркутской области увеличили до 75% заполняемость театров, концертных залов и цирка. Изменения в соответствующий указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Ранее этот показатель составлял 50% для театров и концертных залов и 40% для цирков.

Кроме того, до 14 апреля продлено действие режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, сообщили в пресс-службе областного правительства.

- Иркутская область постепенно возвращается к обычному ритму жизни. Однако пандемия ещё не закончилась, поэтому мы по-прежнему должны относиться с особым вниманием к старшему поколению. И те его представители старше 65 лет, которые продолжают работать, как и прежде, могут оформить больничный лист, - пояснил губернатор.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до конца апреля. По-прежнему сохраняется масочный режим и соблюдение социальной дистанции. Культмассовые мероприятия можно проводить с разрешения эпидслужбы.


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