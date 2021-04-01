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Вячеслав Дамдинцурунов намерен создать бурятские землячества в регионах России

Вячеслав Дамдинцурунов намерен создать бурятские землячества в регионах России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он уверен, что выходцы из Бурятии могут приносить пользу родной республике

Министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов высказал свою точку зрения о молодёжной миграции на «прямой линии», которая прошла 1 апреля и была посвящена молодёжной политике. Министр объяснил на своём примере.

- Активных людей всегда тянет туда, где у них есть больше возможностей. Я родился и вырос в маленьком селе. Затем уехал учиться в райцентр. После этого продолжил образование сначала в Улан-Удэ, а затем в Москве. В столице прожил 15 лет. Но никогда не забывал о своей Родине. Здесь родились двое из троих моих детей, сюда я приезжал при первой же возможности. В Улан-Удэ, а не в Москве, я организовывал крупные спортивные турниры, и в итоге вернулся сюда. Похожая история – у одного из моих заместителей. Таких примеров много. Я считаю, куда бы ни уехал человек из Бурятии, важно, чтобы он помнил о Родине и приносил ей пользу, - заявил министр.

Вячеслав Дамдинцурунов уверен, что выходцы из Бурятии, которые по каким-то причинам переехали в другие регионы России или уехали за рубеж, могут приносить пользу родной республике.

- У меня есть одна задумка. Если стану депутатом Госдумы, попытаюсь собрать в один кулак наших земляков, которые живут в других регионах России и даже за рубежом. Мы знаем, как наши земляки умеют поддерживать друг друга вдалеке от родины. Это огромная сила, жаль, что её сейчас почти не используют. Попытаюсь собрать вместе всех выходцев из Бурятии и сделать так, чтобы они помогали нашей республике. Среди них много очень влиятельных и успешных людей. Нам с ними вместе было бы правильно поработать на процветание Бурятии, на то, чтобы сделать регион знаменитым и успешным. Мне кажется, бурятское землячество – это очень перспективный проект. Буду думать о том, как это организовать, - сказал он.
правительство РБ министр спорта
 
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