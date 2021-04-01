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В Улан-Удэ уже разрушилась прошлогодняя плитка

В Улан-Удэ уже разрушилась прошлогодняя плитка
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Плитку строители укладывали во время холодов

Недавно в соцсетях горожане выразили недовольство качеством тротуарной дорожки по улице Революции 1905 года, которую уложили в прошлом году. Фотографии появились в паблике ves_ulan_ude. «Кто принимал, пусть и доделывает», - выразил мнение автор снимка.


Сегодня в пресс-службе мэрии Улан-Удэ сообщили, что подрядчик за свой счёт начал ремонтировать пешеходную зону.

И.о. директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Максим Большаков пояснил, что некачественная работа подрядчика видна по явным нарушениям: разрушение пешеходных дорожек и бордюров, отсутствие бетонной заливки. Все материалы были в разработке в администрации города с начала марта. К ремонту подрядная организация приступила с 22 марта, когда в городе установилась плюсовая температура и растаял снег.

Подрядчику дан срок до 20 апреля, чтобы полностью устранить все выявленные нарушения.

Главный инженер подрядной организации «Байкалтехстрой» Сокто Лубсанов подтвердил, что работы в прошлом году были выполнены в холодное время. Причиной этого он назвал изменения в проектно-сметной документации.

- Некоторые виды работ мы не успели сделать вовремя, работали в холодное время года. Соответственно, в нескольких местах работа некачественная. Сейчас дождались тёплой погоды и исправляем все замечания МУ «Улан-Удэстройзаказчик», - сказал подрядчик.

Все реализуемые по проекту «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», находятся на гарантии. Срок гарантии – пять лет. Состояние отремонтированных в прошлые годы дорог и тротуаров проверяется ежегодно. В случае нарушений подрядчик обязан устранить их за свой счёт.


тротуары
 
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