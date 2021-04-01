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Зрители критикуют сериал НТВ о спецназе на Байкале

Зрители критикуют сериал НТВ о спецназе на Байкале
Общество, 
В том числе зрителям не понравилось, что в сериале нет ни одного бурята

Как сообщал «Байкал-Daily», 22 марта на телеканале НТВ стартовал сериал «Заповедный спецназ» (16+). Его создатели заявили, что в основу многосерийной ленты легла реальная история об отставном бойце спецназа, который «несколько лет подряд заставлял трястись от страха всех браконьеров Байкала». Действия происходят в вымышленном Байкальском парке.

Однако жителям прибайкальских регионов сериал не понравился. Читинский журналист Борис Ветров раскритиковал сериал на своей странице в Facebook.

- Собственно, уровень виден уже из названия. В главной роли Максим Дрозд, который изображает, как всегда, крутого спеца в отставке, который вертит на спининге всю омулёвую мафию. Действие происходит на берегах Байкала. При этом в фильме ни одного бурята, - написал он.

Также журналист добавил, что съёмки проходили в Рыбинске, и те ландшафты далеки от байкальских.

- Снимали в Рыбинске, на берегу водохранилища, которое так же похоже на Байкал, как Чита на Париж. Вот такая халтура, - иронизирует Борис Ветров.

Согласились с журналистом и его подписчики.

«Я пять минут глянул на эту блевантину и переключил. Ни одного бурята, и натура природы не наша, не говоря о нашем диалекте говора», «Мне знающий человек рассказывал, что там по сюжету читинские бандюганы задействованы. И вместо бурята есть азиат какой-то», «Жители Усть-Баргузина возмущены этим сериалом, так как действие типа разворачивается у них в посёлке».

Просмотры на YouTube-канале НТВ также падают. К примеру, первую серию «Заповедного спецназа» посмотрели почти 6 миллионов человек, а последнюю, 16-ю, премьера которой состоялась 31 марта – около 400 тысяч.
сериал
 
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