Из семян получат семена и высадят в питомнике
Студенты направления «Лесное дело» и преподаватели БГСХА вместе с сотрудниками Кикинского лесхоза и лесничества собрали сосновые шишки в Прибайкальском районе Бурятии.
Перед сбором сотрудники «Лесресурс» провели инструктаж – рассказали студентам, как правильно собирать шишку сосны, с соблюдением техники безопасности, а также о том, какая шишка подходит для сбора. Совместными усилиями они собрали более 110 кг шишек.
- Мы подобрали для них место, где был хороший и качественный урожай шишки. Очень хорошие ребята, быстро влились в работу и буквально за 4 часа мы собрали весь необходимый объём сосновой шишки, - рассказал руководитель Кикинского лесхоза Данил Вотинцев.
Затем, студенты планируют переработать шишку, чтобы получить семена и высеять их на питомнике. Так студенты узнают весь процесс выращивания лесопосадочного материала и внесут свой значимый вклад в восстановление лесов республики.
- У нас есть экспериментальная площадка, где мы планируем заложить питомник, чтобы студенты сами смогли вырастить сеянцы сосны, а затем высадить их на территориях, погибших от лесных пожаров. Также это отличное исследование для дипломных работ. Спасибо лесникам, что помогли нам со сбором шишки - поделилась заведующая кафедрой Лесоводства и лесоустройства Милада Баханова.
Учащиеся принимают активное участие в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Студенты помогают лесникам в сборе шишек и посадках лесных культур, а также проводят эксперимент по выращиванию кедра, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии студенты и лесники собрали шишки сосны
Общество, Фото:
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