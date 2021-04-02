В Улан-Удэ без осадков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Максимальная температура воздуха в Бурятии составит +9 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 апреля по северной половине республики местами небольшой снег, по южной преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +4,+9, по Прибайкалью и северу -1,-6.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +5,+7.



