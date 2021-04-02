Максимальная температура воздуха в Бурятии составит +9 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 апреля по северной половине республики местами небольшой снег, по южной преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью -4,-9, местами -14,-19, днём +4,+9, по Прибайкалью и северу -1,-6.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -5,-7, днём +5,+7.
В Улан-Удэ без осадков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Собственнику выдано предостережение
По предварительным данным, в соревнованиях примут участие больше 300 спортсменов
В конкурсе участвовали более тысячи детей
Возбуждено уголовное дело
Сотрудники заповедника также сдают на переработку стеклянные бутылки и банки, бумагу и картон и др.
Из семян получат семена и высадят в питомнике
Тираж составит 1000 экземпляров
Закрыта ледовая дорога возле Ильинки
В Тункинском нацпарке обитает более трёхсот видов пернатых
Он уверен, что выходцы из Бурятии могут приносить пользу родной республике
Каким будет ледовый городок-2021, выбрали уже в марте
Регион возвращается к обычному ритму жизни
В колонии устроили литературную гостиную
Полигоны чистят от сухой травы
Плитку строители укладывали во время холодов