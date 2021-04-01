Неожиданно обернулась ситуация вокруг дацана, на который летит строительный мусор с высотки
История с дацаном на улице Красногвардейская в Улан-Удэ, на который летят кирпичи и строительный мусор со строящейся высотки, получила неожиданное продолжение.
- История с дацаном, где два года кошмарят людей опасностью оказаться с пробитой головой или покалеченными от строймусора с соседней стройки, начала приобретать типичный «улан-удинский» вариант развития. Ширетуй (настоятель) дацана сообщил мне, что в его отсутствие были представители строй-сан-пож. надзоров с кучей вопросов наоборот к дацану. И чуть ли ни пригрозили актом и штрафом в несколько сот тысяч рублей. Неужели в нашем городе храмы мешают строителям и коммерсам? – задаётся вопросом Намжил Мардваев, директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии.
Мардваев член попечительского совета этого дацана. Он посоветовал настоятелю буддийского храма обратиться к мэру города. «Другого выхода я не вижу. Берегите храмы, господа», - заключил Намжил Мардваев.
Как сообщал «Байкал-Daily», директор ФГБУ «Россельхозцентр» недавно рассказал, что со строящегося объекта на территорию храма падают кирпичи и фанера.
«Ламы дацана очень беспокоятся за своих прихожан тем более, что многие приходят с детьми. Они обращались, как к самим строителям, так и в надзорные органы. Но ответ их мягко говоря обескуражил, т.к. сводился к следующему: «Никого же не убило...», - отмечал Намжил Мардваев.
В Улан-Удэ страдающему от новостройки дацану пригрозили штрафами
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