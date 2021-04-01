Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение за два часа
В Улан-Удэ сегодня, 1 апреля, на улице Краснофлотская на два часа отключат холодную воду. Там будут проводиться аварийно-восстановительные работы по ремонту запорной арматуры. Холодной воды не будет с 14:00 до 16:00.
Под отключение попадают два жилых дома по адресу Краснофлотская 12 и 32, а также административное здание Краснофлотская 12а.
В это же время холодной воды не будет по улице Чертенкова. Там под отключение попадает дом №12.
На двух улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество, Фото:
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